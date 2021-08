Ostia: Picca-Matone-Santori (Lega), 5mila famiglie sfrattate da case popolari abbandonate da Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso di un'estate bollente a Nuova Ostia cinquemila famiglie, che abitano nelle palazzine Larex e in quelle comunali ex-Armellini, rischiano di finire in mezzo alla strada, avendo ricevuto lo sfratto esecutivo. Dalle prime sentenze di rilascio degli immobili emesse nel 2018 l'Amministrazione comunale di Roma ha avuto tre anni per trovare una adeguata soluzione abitativa per queste famiglie in difficoltà ma in tre anni non è stato fatto nulla". A lanciare l'allarme sono Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, Simonetta Matone, candidato prosindaco al Campidoglio e consigliere comunale per la Lega e Fabrizio Santori dirigente regionale della Lega e candidato al consiglio comunale. (segue) (Com)