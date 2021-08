Ostia: Picca-Matone-Santori (Lega), 5mila famiglie sfrattate da case popolari abbandonate da Campidoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una vera e propria bomba sociale -si legge anche nella nota- che rischia di esplodere in piena campagna elettorale, con un'amministrazione allo sbando che fa promesse senza poi mantenerle, lasciando nell'incertezza migliaia di residenti. Il fallimento del M5s in questo territorio è stato confermato dalla stessa Avvocatura Capitolina che ha certificato che non erano stati effettuati né gli sgomberi dei rifiuti presenti nei sotterranei per consentire il puntellamento degli stabili né la ricollocazione delle famiglie che risiedono lì per consentire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza degli stabili". (segue) (Com)