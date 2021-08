Ostia: Picca-Matone-Santori (Lega), 5mila famiglie sfrattate da case popolari abbandonate da Campidoglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Lega -scrivono nella nota -Picca Matone e Santoriì- da anni chiediamo al Campidoglio di liberare quegli immobili occupati e restituirli al proprietario per fare le manutenzioni necessarie per l'incolumità delle famiglie, individuando soluzioni idonee per tutti, con particolare attenzione verso le famiglie fragili, anziani, bambini, disabili ai quali l'Amministrazione ha voltato le spalle indegnamente. Il M5S invece preferisce usare Nuova Ostia per farsi i selfie dietro a qualche campagna spot, senza dire la verità ai cittadini, ovvero che il Comune di Roma è abusivo e se ne frega dell'incolumità dei residenti". (Com)