Violenza donne: Leone (M5s), agire a ogni livello

- Di fronte agli ennesimi femminicidi "Vanessa Zappalà ad Aci Trezza e il duplice omicidio di moglie e figlia a Carpiano, le parole non bastano più, bisogna passare ai fatti. Fatti non più rinviabili. È necessario agire e farlo ad ogni livello". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente della commissione Femmicidio Cinzia Leone, del Movimento 5 Stelle. "Da un lato, attuare le misure di protezione, se ci sono denunce, sospetti, indagini, non è possibile far arrivare chi è già sotto l’attenzione delle forze dell’ordine ad uccidere. E dall’altro muoversi alla radice del problema: la formazione e l’educazione sono i pilastri su cui basare l’azione di prevenzione - aggiunge -. Rinunciare a mettere in campo azioni di prevenzione e protezione, perseguendo le fattispecie di reato che ci sono, si traduce nella rinuncia a fermare epiloghi drammatici. Non è accettabile". (com)