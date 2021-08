Milano: Sardone (Lega), campo rom via Negrotto va chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’arresto di un cittadino italiano residente nel campo nomadi di via Negrotto a Milano, Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega sottolinea: "L'ennesimo episodio di cronaca con protagonisti gli abitanti del campo rom di via Negrotto non fa altro che che accendere ancora di più i riflettori su questo insediamento alla periferia di Milano, covo di delinquenti, rapinatori e pregiudicati. Una coppia di giovani nomadi usava i clienti di un noto hotel come bancomat: purtroppo sono abituati ad agire così anziché trovarsi un lavoro per guadagnarsi da vivere...E questa sarebbe la cultura rom che la sinistra vuole preservare?”. “Nelle liste del Pd - aggiunge Sardone - hanno pensato bene di candidare un'attivista per i diritti rom, giusto per non farsi mancare nulla. Il campo di via Negrotto va chiuso immediatamente sia perché i residenti sono giustamente esasperati da tanta delinquenza sia perché, come anche altri insediamenti rom, ha prodotto un buco da decine di migliaia di euro per mancati pagamenti di affitti e bollette al Comune". (Com)