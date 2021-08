Speciale scuola: 186.571 non vaccinati fra personale, è il 12,82 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati contenuti nel report settimanale sulle vaccinazioni, pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, sono 186.571 gli appartenenti al personale scolastico in attesa della prima dose o della dose unica, pari al 12,82 per cento dell'intera categoria. A livello nazionale, la percentuale di chi ha ottenuto la prima dose è dell'84,21 per cento, ovvero 1.225.586 persone. Invece, quella di chi ha completato l'intero il ciclo vaccinale, sia con doppia dose che con vaccino monodose, è pari all'81,83 per cento del personale, 1.190.932 persone. A livello regionale, per quanto riguarda la somministrazione della prima dose, le regioni virtuose sono il Lazio (97,08 per cento), l'Abruzzo (96,89 per cento), Friuli Venezia Giulia (96,38 per cento) e la Campania (96,36 per cento). Le Regioni meno virtuose, invece, sono la Sardegna (65,43 per cento), la Provincia autonoma di Bolzano (62,40 per cento) e la Sicilia (56,93 per cento). Se si contano le prime dosi e le dosi uniche, le due Regioni che raggiungono il 100 per cento della popolazione del personale scolastico vaccinato sono Campania e Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il completamento del ciclo vaccinale, le regioni più virtuose sono la Campania (97,24 per cento), il Molise (94,65 per cento) e la Lombardia (91,74 per cento), mentre quelle meno virtuose sono la Sardegna (67,07 per cento), la Provincia autonoma di Trento (66,14 per cento), la Sicilia (54,49 per cento) e la Provincia autonoma di Bolzano (52,72 per cento). (Rin)