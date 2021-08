Speciale scuola: Emiliano, 95 per cento personale scolastico con almeno prima dose in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Puglia si è attivata per tempo per mettere in sicurezza con il vaccino anticovid il mondo della scuola. Abbiamo raggiunto la copertura con prima dose del 95,34 per cento del personale scolastico docente e non docente. E questo grazie a una proficua collaborazione tra le Asl e i Dipartimenti di prevenzione, le scuole e l'Ufficio scolastico regionale, i Comuni. Colgo l'occasione per ringraziare tutti per la grande efficienza dimostrata. Il modello è stato quello di organizzare sedute dedicate di vaccinazione scuola per scuola, classe per classe. Un modello che abbiamo sperimentato con successo anche con i maturandi e che da lunedì replicheremo con tutti gli studenti dai 12 anni in su. Il lavoro continua, non ci siamo fermati mai nemmeno ad agosto, andiamo avanti così". Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel commentare i dati sulle vaccinazioni a scuola che nella giornata verranno trasmessi al Commissario per l'emergenza Covid19 generale Francesco Figliuolo. (Ren)