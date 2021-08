Speciale scuola: Bonomi, siamo sempre a stesso punto, non abbiamo fatto nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola “siamo al punto dell'anno scorso, non abbiamo fatto nulla”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al Meeting di Rimini. ''Noi dobbiamo far ripartire la scuola tra 3 settimane, però siamo al punto dell'anno scorso. Non abbiamo fatto nulla. C'è il futuro del nostro Paese e il sindacato dice no al green pass – ha spiegato -. Ci sono 187 mila professori e maestri non vaccinati, e questo la dice lunga''. (Rin)