Speciale scuola: Francia, ministro Istruzione, per ingresso a scuola non useremo lasciapassare sanitario

- La scuola in Francia deve rimanere accessibile a tutti, senza lasciapassare sanitario. Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, in un'intervista al "Journal du Dimanche". "Se si tratta di entrare in una scuola, non ci sarà alcun pass, né per gli alunni, né per i genitori, né per gli insegnanti. La scuola deve rimanere accessibile a tutti, ecco perché non ci sarà il lasciapassare sanitario. Questa è stata la nostra filosofia dall'inizio della crisi”, ha detto il ministro. (Frp)