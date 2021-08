Speciale scuola: Nigeria, rilasciati 15 studenti rapiti nello Stato di Kaduna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici dei 121 studenti nigeriani rapiti a inizio luglio da un gruppo di banditi nella loro scuola dello stato di Kaduna, nel nord-ovest del Paese, sono stati rilasciati e riconsegnati alle loro famiglie. Lo riferiscono le autorità locali citate dalla stampa nigeriana, secondo cui sono ancora in corso le attività per il rilascio dei 65 studenti che rimangono ancora in ostaggio. Alla fine di luglio le autorità nigeriane avevano annunciato il rilascio di 28 dei 121 studenti rapiti all'inizio luglio dopo che altri sei erano stati liberati nei giorni precedenti. I rapimenti a scopi di riscatto sono assai frequenti negli Stati settentrionali della Nigeria, dove più di mille studenti sono stati presi in ostaggio dal dicembre scorso. La scorsa settimana nove studenti sono stati rapiti in un seminario islamico nello Stato di Katsina. (Res)