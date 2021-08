Speciale scuola: Montenegro, anno scolastico partirà il primo settembre con lezioni di 30 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole in Montenegro riapriranno il primo settembre con lezioni della durata di 30 minuti. Lo ha dichiarato la ministra dell'Istruzione montenegrina, Milica Kadovic, in un intervento per l'emittente "Rtcg". Kadovic ha precisato che il ministero ha preparato due modelli di possibile funzionamento delle scuole. "Uno è per i bambini che vanno a scuola, l'altro è un modello di didattica online", ha detto la ministra aggiungendo che, a differenza dell'anno scorso, non ci sarà un modello di didattica combinata a distanza e in presenza. "La nostra intenzione è che la scuola inizi il primo settembre senza ritardi e che ogni lezione duri 45 minuti. Tuttavia, poiché l'Istituto di sanità pubblica ha annunciato delle misure, dovremo correggere la durata delle lezioni. Per ora è certo che le lezioni dureranno 30 minuti fino a nuovi annunci dell'Istituto di sanità pubblica", ha detto Kadovic. (Seb)