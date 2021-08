Speciale scuola: Israele approva apertura completa delle scuole il primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato di Israele ha annunciato l’apertura completa delle scuole a partire dal primo settembre. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. L’annuncio è giunto al termine di una lunga discussione tra governo e rappresentanti scolastici in merito all’opportunità di aprire le scuole il primo settembre considerato che almeno fino al primo ottobre gli istituti resteranno chiusi diversi giorni a causa delle festività religiose dello Rosh Hashanah e dello Yom Kippur. Nonostante le rimostranze espresse da diversi dirigenti scolastici, il governo ha accettato il piano presentato dal ministro dell'Istruzione Yifat Shasha-Biton che consentirà a tutti i ragazzi di tornare nelle loro classi. Secondo il piano, gli studenti di età superiore ai 12 anni potranno essere vaccinati all'interno della scuola durante l'orario scolastico, previa approvazione dei genitori. Agli studenti di età inferiore ai 12 anni verrà chiesto di presentare un risultato negativo al test del coronavirus il giorno dell'ingresso a scuola. Ai genitori vengono forniti kit gratuiti per il test rapido dell'antigene e verrà chiesto loro di fare il tampone ai propri figli entro 48 ore dal primo settembre. Finora il 41 per cento degli studenti tra i 12 e i 15 anni ha ricevuto almeno una dose del vaccino e il 79 per cento degli studenti tra i 16 e i 19 anni. Inoltre, lo schema del Green Pass si applicherà al personale educativo, il che significa che tutti gli insegnanti, gli assistenti e gli altri lavoratori devono essere vaccinati o presentare un tampone Covid negativo per entrare nelle strutture. (Res)