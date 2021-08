Uganda: governo introduce vaccinazione obbligatoria per gli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione dell'Uganda, Janet Museveni, ha ordinato agli insegnanti di vaccinarsi contro il Covid-19 pena la loro esclusione dalle aule quando riapriranno le scuole. In una nota diffusa dal suo ufficio, la ministra - che è la moglie del presidente Yoweri Museveni - ha avvertito che qualsiasi insegnante che va a lavorare con un certificato falso come prova della vaccinazione rischia di perdere il lavoro, aggiungendo che la vaccinazione degli insegnanti aiuterebbe a proteggere gli alunni dal virus e che i centri di vaccinazione sarebbero stati istituiti nelle scuole e nelle università una volta che riapriranno. La ministra è stata sotto pressione nelle ultime settimane per la riapertura delle scuole che sono state chiuse lo scorso 6 giugno per contenere una seconda ondata di contagi da Covid-19. (Res)