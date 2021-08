Afghanistan: Molinari e Galimberti, Varese disponibile ad avviare attività di accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come amministrazione siamo sempre stati attenti alla delicata gestione dei richiedenti protezione internazionale – lo dichiara in una nota il sindaco di Varese Davide Galimberti – grazie a un sistema di collaborazione che accoglie le linee guida del ministero dell'Interno e coinvolge in modo attivo amministrazione, volontariato e terzo settore. Così è stato nel passato, così è ora: per questo abbiamo deciso di aderire alla richiesta di Anci sulla disponibilità ad accogliere i profughi afghani, attivando da subito il dialogo con i sindaci a livello nazionale e con il Prefetto a livello locale, per poter avviare azioni coordinate nel momento in cui saranno utili. Ma siamo consapevoli che non sia sufficiente dare un tetto e vitto a chi fugge: occorre mettere in campo, proprio sulla base della nostra esperienza, quel sistema già sperimentato in grado di offrire istruzione per i più piccoli, percorsi formativi per gli adulti, supporto psicologico, assistenza socio-sanitaria, accesso ai servizi. Per questo è importante che ci siano anche risorse da parte del Ministero a sostegno delle azioni di integrazione". Non solo vitto e alloggio dunque, per aiutare chi fugge dall'Afghanistan la disponibilità è quella di avviare attività di inserimento e accompagnamento sociale, per un'accoglienza integrata. (segue) (Com)