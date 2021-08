Afghanistan: Molinari e Galimberti, Varese disponibile ad avviare attività di accoglienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Varese è presente un centro Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) – spiega Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali – nato grazie alla collaborazione del Comune di Varese con il ministero dell'Interno, ma anche centri accoglienza straordinaria gestiti dal terzo settore con la prezioso supporto del volontariato. In questi anni abbiamo dimostrato come la gestione dell'immigrazione possa essere condotta in modo intelligente, senza barriere ideologiche o pregiudizi. Abbiamo dimostrato come, attraverso la partecipazione attiva della nostra amministrazione e la collaborazione con enti gestori, cooperative e volontariato, queste persone si siano messe a disposizione per ripagare la comunità ospitante con lavori e iniziative socialmente utili. Stiamo parlando di persone che fuggono da morte certa, persone che in molti casi hanno istruzione, competenze professionali e che debbono quindi essere inserite e integrate nel nostro Paese, non solo sfamate. Solo così il beneficio potrà essere sia per chi è accolto sia per chi ospita". (Com)