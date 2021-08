Speciale difesa: Afghanistan, colloquio ministri Difesa Regno Unito e Usa, ribadita "vitale collaborazione" a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha avuto un colloquio telefonico con il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, centrato sulla situazione in Afghanistan. Come reso noto in un tweet dal dicastero britannico, i due hanno discusso della "vitale collaborazione" fra Regno Unito e Usa a Kabul. Wallace e Lloyd hanno "ribadito il partenariato a livello sia tattico che strategico, e discusso del reciproco supporto nella prossima fase in Afghanistan", si legge ancora dal profilo del ministero della Difesa britannico. (Rel)