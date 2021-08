Lazio: 2 arresti e 17 indagati, il bilancio della polfer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arrestati, 17 indagati e 7.468 persone controllate; 422 le pattuglie impegnate in stazione e 69 a bordo di 152 treni; 12 sanzioni amministrative elevate, di cui 3 al Regolamento polizia ferroviaria. Questo il bilancio dell'attività dal 16 al 22 agosto scorso della polizia ferroviaria del Compartimento per il Lazio, in ambito regionale. Il 17 agosto, gli operatori della polizia ferroviaria di Roma Ostiense hanno denunciato un cittadino straniero responsabile dei reati di resistenza a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L'uomo, sorpreso dagli agenti mentre cercava di salire velocemente su un convoglio in partenza, è stato fermato per un controllo e, alla richiesta di esibire un documento d'identità e il biglietto ferroviario, ha spintonato i poliziotti. Bloccato, è stato condotto negli uffici di Polizia dove è stato denunciato. Sempre nella stessa giornata, la Polfer di Roma Tiburtina ha arrestato un cittadino straniero minorenne destinatario di un provvedimento di custodia cautelare presso un istituto di pena minorile, dal quale si era allontanato. (segue) (Rer)