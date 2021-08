Haiti: terremoto, arrivati dalla Francia 47 tonnellate di beni di prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati nel fine settimana ad Haiti i primi aiuti forniti dalla Francia a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 14 agosto. Si tratta di 47 tonnellate di beni di prima necessità sbarcate sull'isola con la fregata Germinal e destinati alla Croce Rossa locale. La Francia, si legge in una nota pubblicata dall'ambasciata a Port-au-Prince, ha consegnato un primo segmento di 500mila euro, in stretto coordinamento con la protezione civile haitiana. "Nei prossimi giorni arriveranno 30 container con 1,7 tonnellate di medicinali e di forniture mediche" recita la nota sottolineando che l'agenzia francese della sviluppo "aiuterà alla ricostruzione o alla rimessa in funzione dei centri di salute che sono stati distrutti o danneggiati", grazie al "riallocamento dei fondi disponibili". (segue) (Mec)