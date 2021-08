Haiti: terremoto, arrivati dalla Francia 47 tonnellate di beni di prima necessità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Porto-au-Prince è arrivato anche il primo carico Unicef di 9,7 tonnellate di forniture mediche, acqua e kit igienici. Altri voli contenenti 30 tonnellate di aiuti salvavita, riferisce un comunicato dell'agenzia, dovrebbero atterrare nei prossimi giorni prima di essere consegnati ai dipartimenti meridionali più colpiti dal terremoto e dalla tempesta tropicale. Questi aiuti, che completano le forniture preposizionate dall'Unicef nel paese, raggiungeranno 23.350 bambini e famiglie per un periodo di tre mesi. Spedite dal magazzino generale dell'Unicef, queste prime forniture includono medicine, attrezzature chirurgiche e supplementi nutrizionali, così come oltre mezzo milione di mascherine. La spedizione contiene anche 15 tende da dispiegare nelle aree in cui i centri sanitari sono stati distrutti, per garantire la continuità del servizio. Infine, sono stati inclusi nella spedizione più di 65 mila compresse per la purificazione dell'acqua, serbatoi d'acqua e kit per l'igiene familiare, tra cui sapone e materiale per l'igiene mestruale. (segue) (Mec)