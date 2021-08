Regioni: Toti, è mancato coordinamento dallo Stato, non l'efficienza territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conferenza "Fra federalismo e centralismo quali prospettive per le Regioni", in occasione del meeting di Rimini 2021, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo, ha dichiarato che "la prima cosa che non ha funzionato nella divisione dei poteri è che lo Stato centrale ha dal 2001 abdicato il ruolo di coordinamento lasciandolo tutto alle regioni, cancellando funzioni al suo interno. Se abbiamo avuto bisogno di un generale Figliuolo - ha sottolineato il presidente della Regione Liguria - è perché al ministero non c'era una struttura di coordinamento del mondo sanitario. Le regioni la loro parte l'hanno fatta fino in fondo. È stato il coordinamento e non la parte di efficienza territoriale che non ha funzionato", ha concluso Toti. (Rin)