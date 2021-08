Colombia-Corea del Sud: presidente Duque in visita a Seul, "rafforzare legami commerciali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo colombiano, guidata dal presidente Ivan Duque, è partita ieri per una visita ufficiale in Corea del Sud, che durerà dal 24 al 26 agosto. “Stiamo andando con una missione del governo e uomini d'affari colombiani per rafforzare i legami commerciali - visto che abbiamo un accordo di libero scambio-, per esportare di più, ottenere investimenti e cooperazione nel campo dei vaccini, della salute, della scienza e della tecnologia", ha detto Duque ieri parlando dall’aeroporto, secondo quanto riferisce l’emittente “BluRadio”. La delegazione, che arriverà a Seul martedì, si riunirà con il presidente Moon Jae-in, e il sindaco Oh Se-hoon. "Vogliamo che la Corea venga in Colombia con le sue aziende per portare investimenti in tutte le tecnologie della quarta rivoluzione industriale", ha detto Duque. Insieme a Duque viaggiano il ministro della Salute, Fernando Ruiz, quello del Commercio, María Ximena Lombana, dell’ Ambiente, Carlos Correa, il ministro delle Miniere, Diego Mesa, dell’ Agricoltura, Rodolfo Zea e della Cultura, Angélica Mayolo, nonché il vice ministro degli Affari esteri, Franscisco Javier Echeverri, e il capo del gabinetto presidenziale, María Paula Correa.(Mec)