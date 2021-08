Crimea: premier Romania, siamo fermi sostenitori di sovranità e integrità dell’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è ferma sostenitrice della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo ha detto il primo ministro romeno Florin Citu, a Kiev per il vertice di lancio della Piattaforma di Crimea. Bucarest resta nelle sue parole impegnata "nell'attuazione di una politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione Russa". Citu ha detto che il suo Paese sostiene inoltre le aspirazioni di Kiev a diventare membro dell'Unione europea e della comunità euroatlantica. "La Romania è stato il primo Stato membro dell'Ue a ratificare l'accordo di associazione Ue-Ucraina. Il vertice della Nato a Bucarest ha inoltre riconosciuto il diritto dell'Ucraina a diventare membro dell'Alleanza quando le condizioni saranno soddisfatte. Sappiamo dalla nostra esperienza che il raggiungimento di questi obiettivi richiede visione, forte sostegno pubblico e volontà politica. In qualità di vicino e partner dell'Ucraina, incoraggio vivamente la leadership politica dell'Ucraina ad accelerare le necessarie riforme economiche e sociali per realizzare la trasformazione democratica della società e la sua prosperità a lungo termine", ha dichiarato il premier romeno. (segue) (Rob)