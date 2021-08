Crimea: premier Romania, siamo fermi sostenitori di sovranità e integrità dell’Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I benefici di tutto questo saranno "distribuiti all'intera società ucraina, compresa la minoranza romena che vive nel Paese, e contribuiranno a favorire l'armonia sociale, la stabilità e la prosperità", ha sottolineato Citu, aggiungendo che la risposta alle sfide della stabilità e della sicurezza regionali nella regione del Mar Nero è rafforzare le democrazie nell'area e incoraggiare il dialogo e la cooperazione. Il primo ministro ha sottolineato che la Romania ha compiuto sforzi "coerenti" per sviluppare un'agenda bilaterale positiva e reciprocamente vantaggiosa con l'Ucraina. "Sono fiducioso che le differenze possano essere risolte se le affrontiamo in modo costruttivo, aperto, tenendo sempre presente che condividiamo aspirazioni, interessi strategici e valori comuni. Sono fiducioso che questo spirito guiderà la nostra cooperazione in futuro. Auguro all'Ucraina molto successo nel coordinare le attività della Piattaforma Crimea", ha affermato il capo del governo di Citu. Il primo ministro Florin Citu incontrerà a Kiev anche il suo omologo ucraino, Denys Shmyhal, e parteciperà a un pranzo di lavoro ospitato dal presidente Volodymyr Zelensky in occasione del vertice inaugurale della Piattaforma di Crimea. È inoltre previsto un incontro con Jennifer Granholm, il Segretario all'Energia degli Stati Uniti. (Rob)