Speciale difesa: Russia, Fsb, arrestato agente servizi speciali ucraini con l'accusa di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente dei servizi speciali dell'Ucraina è stato arrestato nella città occidentale di Tula, in Russia, per aver raccolto informazioni su alcune armi di piccolo calibro in fase di produzione. È quanto riferito dal Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). "A Tula, un cittadino ucraino è stato colto in flagrante e arrestato per aver raccolto informazioni su nuove armi e documentazione tecnica che costituiva un segreto di Stato", ha riferito l'Fsb in una nota. Il detenuto ha agito su istruzione dell'intelligence ucraina e ha cercato di reclutare dipendenti delle imprese di difesa della Russia per ottenere "informazioni legalmente protette sullo sviluppo di armi di piccolo calibro", ha aggiunto l'Fsb, che ha confermato di aver avviato un’indagine per spionaggio. (Rum)