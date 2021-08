Speciale difesa: Afghanistan, ministero Esteri romeno, evacuati tutti i nostri cittadini che ne hanno fatto richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i cittadini romeni che hanno sollecitato alle autorità di Bucarest supporto per l'evacuazione sono al sicuro al di fuori del territorio afgano. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri romeno in un comunicato. Intanto, il capo della diplomazia bulgara, Svetlan Stoev, ha ringraziato le autorità romene per il sostegno concesso all'evacuazione di cinque suoi connazionali dall'Afghanistan. Quattro dei cinque bulgari evacuati dalle Forze aeree romene sono arrivati sabato a Bucarest, insieme a 15 cittadini romeni rimpatriati. Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha salutato il rientro dei connazionali, rilevando lo sforzo delle autorità impegnate nel successo delle missioni. I 15 cittadini si aggiungono agli altri oltre 30 romeni già evacuati nei giorni precedenti con aerei degli stati partner. Iohannis ha aggiunto che le autorità di Bucarest continueranno gli sforzi di evacuare i cittadini romeni che si trovano ancora in Afghanistan e che desiderano essere rimpatriati, nonché dei cittadini afgani che hanno sostenuto l'attività dei militari romeni in questo Paese, di coloro che beneficiano di borse di studio da parte dello stato romeno o che si trovano in una situazione vulnerabile. Dal canto suo, il ministro della Difesa romeno, Nicolae Ciuca, ha evidenziato il coordinamento con la Nato e con i partner statunitensi e ha ringraziato le autorità militari pakistane per il sostegno concesso all'aereo romeno. (Rob)