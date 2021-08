Speciale difesa: Ucraina, premier romeno Citu a Kiev per partecipare a summit Piattaforma Crima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il primo ministro romeno, Florin Citu, effettua una visita in Ucraina, a Kiev, per partecipare al summit per il lancio della Piattaforma internazionale della Crimea. In questo contesto Citu avrà anche un incontro con l'omologo ucraino, Denys Shmyhal, secondo quanto riferisce l'esecutivo romeno con un comunicato. Dalla delegazione fa parte anche il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu. "Durante il vertice, il primo ministro rumeno sosterrà l'intervento nazionale e parteciperà alla cerimonia di adozione della Dichiarazione congiunta della Piattaforma internazionale della Crimea", si legge nel comunicato. La fonte citata afferma che la Piattaforma internazionale della Crimea è una recente iniziativa dell'Ucraina, volta a rafforzare la politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della penisola di Crimea e, in definitiva, a facilitare il ritorno della Crimea all'Ucraina. "All'evento di Kiev parteciperanno capi di Stato e di governo, ministri degli Esteri e della Difesa, nonché rappresentanti di alto livello dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali", si legge nella nota. (Rob)