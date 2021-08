I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan-Sud Sudan: annunciata l'apertura dei valichi di confine per la prima volta dopo 10 anni - Il Sudan e il Sud Sudan hanno concordato l'apertura dei loro confini per la prima volta dopo 10 anni. L'annuncio è arrivato al termine di un incontro tra il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e il primo ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, avvenuto lo scorso fine settimana. “Le due parti si sono impegnate in ampi colloqui e discussioni sincere su tutti gli aspetti e i campi di cooperazione"e hanno concordato "l'apertura di quattro valichi di frontiera: Jebeleen-Renk, Meriam, Buram-Tumsah e Kharsana-Panakuac", afferma un comunicato stampa congiunto diffuso al termine dell'incontro, precisando che la riapertura ufficiale dei valichi di frontiera avverrà il prossimo 1 ottobre. Secondo quanto riferito dalla nota, nel corso dell'incontro le due parti hanno anche risolto il nodo della ripresa del trasporto su acqua. Le frontiere fra i due Paesi sono state chiuse nel 2011, quando il Sud Sudan ha dichiarato la propria indipendenza da Khartum a seguito di una lunga guerra civile, una misura che ha fortemente danneggiato i commercianti e le comunità di entrambi i lati della linea contesa. Nel gennaio 2016 l'allora presidente sudanese Omar al Bashir - al potere per 30 anni e rovesciato nell'aprile 2019 da una giunta militare - ordinò l'apertura del confine con il Sud Sudan, senza tuttavia che la decisione avesse un seguito effettivo. (Res)