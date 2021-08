© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: premier sloveno Jansa, non c'è accordo su accoglienza dei rifugiati afgani - All'interno dell'Unione europea non è stato raggiunto un consenso sull'accoglienza dei rifugiati afgani. Lo ha dichiarato oggi Janez Jansa, il primo ministro della Slovenia, Paese che detiene la presidenza di turno dell'Ue. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Sputnik", Jansa ha precisato che ora spetta a ciascuno Stato membro decidere su questo tema. Nella giornata di ieri il premier sloveno ha affermato che l'Ue non aprirà un corridoio umanitario per l'evacuazione ei cittadini afgani, aggiungendo che questi dovrebbero "combattere da soli" per la loro madrepatria. L'Ue, ha aggiunto il primo ministro, non è obbligata ad aiutare tutti coloro che lasciano il proprio Paese invece di lottare per esso. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha risposto che "non spetta alla presidenza slovena (del Consiglio Ue) dire quale sia la posizione dell'Ue sulla crisi umanitaria in Afghanistan" e ha invitato Jansa a mostrare solidarietà e a discutere con l'Ue i prossimi passi. "In realtà, spetta agli Stati membri dell'Ue decidere se vogliono avere o meno un'altra ondata migratoria. Attualmente non c'è né consenso, né maggioranza qualificata, né alcuna maggioranza per farlo. E stiamo dimostrando solidarietà a chi ha lavorato con noi", ha scritto Jansa su Twitter. (segue) (Res)