- Ue: indice Ihs Markit, economia Eurozona perde slancio ad agosto - L'economia della zona euro ha perso slancio ad agosto, ma è ancora sulla buona strada per una solida crescita nel terzo trimestre del 2021. Questo quanto emerge dai dati dell'indice PMI di Ihs Markit, che prendono in considerazione l'attività sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi: L'indice riferito alla zona euro è sceso al 59,5 ad agosto rispetto al 60,2 di luglio. Un dato superiore a 50 rappresenta un'espansione dell'attività economica. "La prospettiva incoraggiante arriva dal dato che vede un secondo mese consecutivo in cui sono cresciuti i posti di lavoro al massimo da 21 anni, il che riflette gli sforzi delle aziende per aumentare la capacità operativa e soddisfare la domanda. Ciò dovrebbe in definitiva aiutare ulteriormente a ridurre le pressioni sui prezzi", ha osservato Chris Williamson, capo economista di IHS Markit. (segue) (Res)