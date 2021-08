© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Le Maire, settore ristorazione in ripresa nonostante introduzione pass sanitario - La frequentazione di ristoranti e locali in Francia è aumentata durante la settimana fra il 9 e il 15 agosto, a conferma che il pass sanitario imposto dalle autorità non ha danneggiato il settore. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, all’emittente televisiva “France 2”. Le transazioni con carta di credito sono aumentate del 5 per cento nella settimana dal 9 al 15 agosto, ovvero il periodo in cui il pass è diventato obbligatorio, ha ricordato Le Maire. "I francesi si sono adattati", ha aggiunto il ministro dell'Economia che ha citato anche un aumento del 15 per cento dei consumi nei primi 15 giorni di agosto, segno secondo lui che "l'economia francese sta procedendo nella giusta direzione". "Il nostro nuovo obiettivo è tornare al livello pre-crisi entro la fine del 2021", ha affermato Le Maire. (Res)