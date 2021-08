© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina-Spagna: covid, Fernandez ringrazia Sanchez per 400mila dosi vaccino - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha ringraziato il presidente del governo di Spagna, Pedro Sanchez, per la donazione di 400mila dosi di vaccino contro il nuovo coronavirus. "Con il presidente della Spagna ci siamo accompagnati nella risposta alla pandemia", ha scritto Fernandez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Questa fratellanza si è vista riflessa nelle 400mila dosi di AstraZeneca che si sono state offerte per portare ancora avanti la vaccinazione. Ringrazio il governo spagnolo e il mio caro amico", ha aggiunto il presidente argentino a commento della foto con lo sbarco dei farmaci da un apparecchio di Aerolineas Argnetinas. "La Spagna starà sempre con l'Argentina", ha risposto Sanchez. "I nostri legami di amicizia sono ancora più forti per vincere assieme questa terribile pandemia". In Argentina si contano ad oggi oltre 5,1 milioni di contagi e più di 110mila morti riconducibili al nuovo coronavirus. (segue) (Res)