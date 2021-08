© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: stampa, dissidenti Farc chiedono a Maduro armi in cambio di aiuto militare - Una delle principali fazioni "dissidenti" delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), i guerriglieri che si sono sfilati dagli accordi di pace stretti a fine 2016 col governo della Colombia, avrebbe un canale aperto col presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, per ottenere armi e supporto logistico in cambio di operazioni contro le opposizioni interne. Lo scrive la testata colombiana "Semana" pubblicando il contenuto di alcune mail ritrovate nel computer di Miguel Botache, leader della dissidenza noto con il nome di "Gentil Duarte". Questi, riportava a fine luglio il ministero della Difesa della Colombia, era sfuggito per poco a un'operazione dell'esercito, difeso dalla sua scorta e in fuga, apparentemente, con un braccio ferito. Sul posto sono stati ritrovati armi e diversi documenti. (segue) (Res)