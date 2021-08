I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: covid, situazione di emergenza prorogata al 5 settembre - Il governo del Perù ha prolungato fino al 5 settembre le misure di restrizione varate per contenere i contagi da nuovo coronavirus. Il provvedimento firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Guido Bellido, individua una situazione di allarme in 27 province del Paese, di pericolo molto elevato in due province e di rischio moderato in altri due territori. Lo stato di emergenza prevede innanzitutto un coprifuoco notturno con piccole variazioni orarie a seconda del grado di emergenza della zona coinvolta, e un blocco alle attività nel fine settimana. Entro due giorni il ministero della Salute dove inoltre presentare un pacchetto di nuove proposte per arginare il pericolo. Il Paese, che pare investito da una nuova ondata di contagi legata alla diffusione della variante delta, attiverà inoltre in settimana la vaccinazione dei cittadini con oltre 36 anni. (segue) (Res)