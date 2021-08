I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: fiamme in piattaforma petrolifera nel Golfo, cinque feriti - Almeno cinque persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato domenica pomeriggio in una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. Lo riferisce la compagnia energetica statale Pemex (Petroleos de Mexico) segnalando che le fiamme sono divampate nella piattaforma E-ku-A2, che insiste sul giacimento più importante del Paese, il Ku-Maloob-Zaap. "Pemex riferisce che verso le 16.30 (ore locali) ha controllato un incendio nella piattaforma E-Ku-A2", si legge in una nota che anticipa l'apertura di indagini per determinare le cause dell'evento. I feriti sono al momento tutti ricoverati in strutture ospedaliere, riassume la stampa locale segnalando che non si registrano comunque vittime mortali. Si tratta del secondo incendio che colpisce una piattaforma petrolifera della Pemex in circa due mesi. In precedenza era stata la rottura di una valvola in un condotto sottomarino a causare un incendio nelle acque prospicienti la costa di Ciudad del Carmen. (Res)