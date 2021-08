Roma 2021: Salvini, Calenda Raggi e Gualtieri tre facce stessa medaglia, Michetti è cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I candidati a sindaco di Roma Carlo Calenda, Virginia Raggi e Roberto Gualtieri "sono tre facce della stessa medaglia di una sinistra che Roma l'ha governata male per decenni, Michetti ha tutte le competenze amministrative per guidare la Capitale. Non mi preoccupano gli avversari, dobbiamo solo spiegare ai romani che li abbiamo provati tutti, Veltroni, Rutelli, Marino, Raggi... bisogna votare noi per il cambiamento, parliamo a chi ha perso la fiducia". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione della visita con il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, nel Municipio IV di Roma, presso un centro ludico culturale chiuso da quattro anni in via del Casale Caletto. (Rer)