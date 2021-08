I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’obbligatorietà dei vaccini “vanno tenute sul tavolo tutte le opzioni. Per ora c’è il green pass, questa è l’ultima chiamata per evitare un autunno con nuova andata o variante”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a “Radio anch’io” su Rai Radio1. La campagna vaccinale, ha sottolineato Sileri, “va molto bene, stiamo a quasi 41 milioni di persone con una dose e abbiamo 2-3 settimane per incrementare i numeri”. Inoltre “stiamo rispettando la tabella di marcia per raggiungere la soglia dell’80 per cento”, ha aggiunto. Il problema - ha ricordato il sottosegretario - “sono i circa 4 milioni di non vaccinati sotto i 50 anni. Oggi va in terapia intensiva chi prevalentemente non è vaccinato. La quarta ondata è riservata, in termini di ricoveri, proprio a chi non è vaccinato”. (segue) (Rin)