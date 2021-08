I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: incontro tra Salvini e ambasciatore Zekriya su diritti e riconoscimento talebani - Nel corso del "lungo e cordiale incontro" tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e l’ambasciatore dell’Afghanistan in Italia, Khaled Ahmad Zekriya, sono stati affrontati "i temi della difesa della democrazia, dei diritti, delle libertà e della Costituzione, l’esigenza di non offrire alcun riconoscimento per Talebani o Emirato Islamico, la determinazione a contrastare ogni forma di terrorismo, violenza ed estremismo". Lo rende noto un comunicato stampa della Lega. "Hanno poi condiviso che il nuovo governo afgano dovrà nascere nel rispetto della costituzione afgana e di ciò che prevede l’Art. 60 della costituzione. Salvini e l’ambasciatore si erano già confrontati telefonicamente pochi giorni fa per consultazioni urgenti", conclude il comunicato. (segue) (Rin)