I fatti del giorno – Italia (4)

- Inps: a luglio entrate contributive a +7,51 per cento, quasi ai livelli del 2019 - Al 31 luglio 2021 le riscossioni da entrate contributive dell’Istituto sono pari a 120.577 milioni di euro, con incremento di 8.423 milioni di euro (+7,51 per cento) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Così l'Inps in una nota. In particolare: le entrate contributive della gestione aziende si attestano a 67.225 milioni di euro, con un incremento di 6.340 milioni (+10,41 per cento); il gettito contributivo dei lavoratori autonomi è pari nel complesso a 5.136 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (-49 milioni di euro); le entrate della gestione separata si attestano a 4.664 milioni di euro, con un incremento di 669 milioni di euro (+16,76 per cento); le entrate relative ai lavoratori domestici sono pari a 825 milioni, con un incremento di 128 milioni (+18,36 per cento). Focalizzando l’attenzione sull’intero settore privato (aziende, lavoratori autonomi, gestione separata, lavoratori domestici, versamenti volontari), nei primi sette mesi del 2021 le entrate contributive correnti (al netto, quindi, delle riscossioni da recupero crediti) ammontano complessivamente a 77.940 milioni di euro, con un incremento di 7.078 milioni di euro (+9,99 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2020. La crescita delle riscossioni contributive registrate nei primi sette mesi del 2021, riporta le entrate a livelli vicini a quelli precedenti la pandemia da Covid-19: le entrate contributive complessive dei primi sette mesi del 2021 sono inferiori dell’1,49 per cento (-1.830 milioni di euro) rispetto a quelle del corrispondente periodo del 2019. Sulla base dell’attuale trend di espansione delle attività produttive, si stima che nel corso del 2021 le riscossioni dell’Istituto provenienti da entrate contributive possano tornare agli stessi livelli registrati nel 2019. (segue) (Rin)