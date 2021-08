I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: in Sicilia inasprimento delle misure di contenimento in 55 Comuni - “Misure sofferte ma ragionate”, così il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, presenta l’ordinanza con la quale dispone per 55 Comuni dell’isola l’inasprimento delle misure di contagio da covid19. Tali misure, continua Musumeci, “affidano ancora una volta alla indispensabile collaborazione dei livelli istituzionali territoriali e degli operatori sanitari il compito di proteggere la nostra popolazione. Abbiamo avuto in queste giornate i necessari colloqui tecnici con le diverse autorità che operano nel contenimento dell’epidemia e sono convinto che non desti alcuna sorpresa una decisione regionale che si pone nel solco dell’atteggiamento tenuto dal governo siciliano in tutti questi mesi”. (Rin)