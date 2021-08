© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: stampa Pechino su visita Harris in Asia, “sarà inutile” - Il corteggiamento degli Stati Uniti verso i Paesi del sud-est asiatico sarà “inefficace”, soprattutto dopo il “fiasco” in Afghanistan. Così il quotidiano cinese “Global Times”, organo del Partito comunista, commenta oggi la visita della vice presidente Kamala Harris a Singapore, parte di un tour che porterà la numero due della Casa Bianca anche in Vietnam. La visita giunge dopo quella effettuata dal segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin il mese scorso a Singapore, in Vietnam e nelle Filippine. “Gli esperti cinesi sostengono che, così come quella di Austin, la visita di Harris nell’Asia-Pacifico è volta a seminare discordia nella regione e a contenere la Cina. Tuttavia non servirà a nulla, perché Pechino è il partner più importante dei Paesi dell’Asean (l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico) su tutti i dossier principali, inclusi la lotta contro il Covid-19, la fornitura dei vaccini e la ripresa economica”, scrive il quotidiano cinese. Il “Global Times” ricorda anche come “le recenti uscite pubbliche dei leader di Singapore e Vietnam indicano che i due Paesi desiderano restare in una posizione neutrale piuttosto che parteggiare per una delle due grandi potenze, e sarebbe irrealistico per gli Stati Uniti aspettarsi che Singapore e Vietnam si affidino a Washington dopo il tour di Harris”. (segue) (Res)