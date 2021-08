© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: opposizione apre a governo di larghe intese guidato da Ismail Yaakob - I deputati dell'opposizione progressista della Malesia si sono detti pronti ad accettare l'offerta del primo ministro incaricato, Ismail Sabri Yaakob, per la formazione di un governo di larghe intese che affronti la pandemia di Covid-19 e rilanci l'economia, ma hanno chiesto segnali concreti che dimostrino la volontà del capo del governo incaricato di agire su base collegiale. Il segretario generale del Partito democratico di azione, Lim Guan Eng, è stato il primo tra i leader dell'opposizione ad aprire in linea di principio all'ingresso in una nuova maggioranza, ma ha chiesto un'azione governativa bipartisan. Durante il suo primo discorso al Paese nella veste di capo del governo incaricato, nella giornata di ieri, Yaakob ha sollecitato alla cooperazione tra i diversi schieramenti politici, ed ha invitato pubblicamente i leader dell'opposizione a partecipare attivamente alla lotta contro la pandemia. Yaakob ha rivolto inoltre un appello all'unità politica e all'accantonamento delle lotte di potere. (segue) (Res)