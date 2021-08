© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: 700 cittadini rimpatriati dall’Afghanistan - Due voli per il rimpatrio di cittadini dall’Afghanistan sono atterrati questa mattina in India, mentre altri due voli sono attesi in giornata. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri di Nuova Delhi, precisando che con i rimpatri odierni arriverà a oltre 700 il numero di indiani riportati in patria dopo la presa di Kabul da parte dei talebani, il 16 agosto scorso. Finora sono stati sei i voli organizzati dalle autorità indiane, tutti operati dall’Aeronautica militare e dalla compagnia aerea Air India. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Hindustan Times”, le operazioni si sono svolte in coordinamento con Washington, Doha, Dushanbe, Tashkent, Ankara e la stessa Kabul. (Res)