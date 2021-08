Roma 2021: Salvini, orgoglioso Lega in corsa sia per Campidoglio che per tutti Municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni amministrative di Roma 2021 "sono orgoglioso che come Lega siamo per la prima volta presenti in Campidoglio e in tutti i Municipi". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione della visita con il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, nel Municipio IV di Roma, presso un centro ludico culturale chiuso da quattro anni in via del Casale Caletto. Al sopralluogo che ha interessato anche l'area verde con giochi per bambini stanno partecipando tra gli altri anche diversi candidati all'Assemblea capitolina e al consiglio municipale, tra cui il capogruppo capitolino della Lega uscente, Maurizio Politi. (Rer)