Afghanistan: ministra Difesa, a fine evacuazioni farò valutazioni personali sul mio operato

- Quando si concluderà la missione di evacuazione della Bundeswehr, le forze armate tedesche, dall’Afghanistan sarà il momento di alcune valutazioni personali per la ministra della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer. È stata lei stessa ad affermarlo questa mattina all’emittente “Bild Tv”. "Quando questa missione sarà finita, valuterò molto attentamente quali sono state le mie responsabilità, quando ho svolto i miei doveri e quando e no, e le conclusioni le dovrò trarre in autonomia”, ha detto Kramp-Karrenbauer. La ministra, tuttavia, ha chiarito che ora voleva concentrarsi sulle procedure di evacuazione. "Io sono la titolare del comando e devo essere in prima fila nel momento in cui è in corso una missione militare così pericolosa", ha detto la ministra. Kramp-Karrenbauer ha ammesso giudizi errati sulla situazione in Afghanistan. "All'inizio della scorsa settimana, nessuno nella comunità internazionale si aspettava che Kabul sarebbe caduta senza combattere nel fine della settimana", ha scritto in una lettera rivolta al Bundestag resa nota durante il fine settimana. "La nostra valutazione della situazione era sbagliata, le nostre ipotesi sulle capacità e la prontezza della resistenza afgana contro i talebani erano troppo ottimistiche", ha aggiunto la ministra. (Geb)