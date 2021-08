Ucraina: Zelensky impone sanzioni contro Rostelecom e diversi media russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni contro una serie di società russe, tra cui il fornitore di servizi digitali Rostelecom e il quotidiano "Moskovsky Komsomolets". Il decreto è stato pubblicato sul sito web dell'ufficio del capo dello Stato. Secondo il documento, misure restrittive interesseranno anche i media “Era Media”, “Skeptic”, “Versiya”, “Anna-News”, “Light Print”, “Our Tomorrow”. Le sanzioni verranno applicate anche alla Mutual Assistance Charitable Aid Association, all’Historical Perspectives Research Foundation, alla Business News Media Joint Stock Company, alla Trk-3 Joint Stock Company, Novinfo, Narodnye Novosti e ad Only News Information Agency. Inoltre, le sanzioni si applicano al deputato della Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale ucraino) Andriy Derkach. Il Consiglio di sicurezza nazionale dell'Ucraina (Nsdc), ha approvato misure restrittive contro di lui e alcune altre persone contro le quali sono già state imposte sanzioni da parte degli Stati Uniti. Oltre al parlamentare ucraino, Denis Pushilin, Anton Symonenko, Pyotr Zhuravel, Andrey Telizhenko, Dmitry Kovalchuk e Konstantin Kilimnik resteranno sotto sanzioni per tre anni. In precedenza, l’Nsdc aveva adottato misure restrittive contro alcuni cittadini russi, che, secondo il dipartimento, sarebbero stati coinvolti nella "persecuzione" dei cittadini in Crimea. Anche alcuni media della penisola e dei territori del Donbass, non controllati da Kiev, sono stati posti sotto sanzioni.(Rum)