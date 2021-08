Afghanistan: Russia, nessuna fretta su rimozione talebani da lista organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non si affretterà a rimuovere i talebani dalla lista delle organizzazioni terroristiche, né a riconoscerli come nuove autorità afgane. Lo ha annunciato oggi il viceministro degli Esteri russo Oleg Sjromolotov. “Non intendiamo affrettarci ad escludere il movimento talebano dalla lista russa delle organizzazioni terroristiche, né a riconoscere le nuove autorità afgane. Ci concentreremo sui passi pratici delle nuove autorità afgane e sulle relative decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha precisato Sjromolotov. Secondo il viceministro degli esteri russo, ormai i talebani hanno annunciato la fine delle ostilità, un'amnistia per funzionari governativi e hanno confermato la loro intenzione di rispettare i diritti delle donne all'interno del sistema giuridico islamico, e hanno iniziato anche a ristabilire l'ordine pubblico, confermando le garanzie di sicurezza dei cittadini residenti e delle rappresentanze diplomatiche estere. "Riteniamo importanti anche le assicurazioni del movimento talebano circa il fatto che non consentirà l'uso del territorio dell'Afghanistan contro paesi terzi", ha concluso il diplomatico.(Rum)