Algeria: Tebboune ordina al governo di allentare restrizioni contro Covid-19

- Il presidente Abdelmadjid Tebboune ha dato ordine al governo di allentare una parte delle restrizioni contro il Covid-19 a seguito della diminuzione dei contagi da Covid-19. Lo riferisce il portale informativo “Tsa Algerie”. Senza precisare le misure da adottare, il presidente algerino ha chiesto al governo di riaprire le spiagge ei luoghi di svago che erano stati chiusi in 35 distretti del Paese. Il presidente Tebboune non ha fissato una scadenza per il governo per allentare le misure adottate nella lotta contro il Covid-19. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza algerina, Tebboune ha annunciato di aver incaricato il gruppo Sonatrach di acquisire autocarri per il trasporto di ossigeno in previsione dell'aumento della produzione nazionale di ossigeno a 800 mila litri al giorno. Inoltre, il capo dello Stato ha dato il via libera ad Air Algerie per operare più voli internazionali, rispondendo così favorevolmente alle richieste degli studenti algerini residenti all’estero che non trovano biglietti aerei per tornare o lasciare il Paese. Il presidente Tebboune ha inoltre chiesto l'accelerazione del progetto di produzione di vaccini anti Covid in Algeria.(Ala)