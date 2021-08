Lavoro: ufficio stampa ministero, dal "Messaggero" ricostruzione non vera, parole Orlando distorte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si precisa che la ricostruzione pubblicata oggi dal quotidiano "il Messaggero" in un articolo dal titolo "Niente multe o black list, diventa soft la stretta sulle delocalizzazioni", non corrisponde al vero ed è distorta nell'utilizzo di dichiarazioni del ministro Orlando, rilasciate venerdì scorso al Meeting di Rimini. Si sottolinea inoltre che il provvedimento sulla responsabilità sociale d'impresa è in corso di definizione con un dialogo costante tra gli uffici dei ministeri competenti. E' quanto comunica l'ufficio stampa del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (Rin)