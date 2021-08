Russia: Lavrov, sanzioni Ue contro Mosca sono uno strumento politico futile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’imposizione di sanzioni da parte Ue nel 2014, gli scambi commerciali tra Bruxelles e Mosca si sono ridotti di oltre la metà. Nel 2013 ammontavano a 417,7 miliardi di dollari e nel 2020 sono scesi a 192,2 miliardi. “Ovviamente non ne ha sofferto solo l’Ungheria ma anche gli altri nostri partner commerciali europei. Il mio collega Szijjarto ha attirato l’attenzione su questo alcune volte”, ha continuato Lavrov. Mosca è pronta a sviluppare le relazioni economiche e commerciali con Budapest, ma anche a rilanciare investimenti e cooperazione industriale e tecnico-scientifica. “Le nostre economie sono complementari in molti settori”, ha detto il capo della diplomazia russa. Un ambito di collaborazione di successo che Lavrov ha menzionato è quello della lotta alla pandemia. “L’Ungheria è stato il primo Paese Ue ad aver autorizzato il vaccino Sputnik V e ad averne acquistato una grande quantità. Inoltre, è in corso d’esame la possibilità di produrlo nel Paese. Pertanto, posso dire che in generale le relazioni che manteniamo sono molto promettenti”, ha proseguito il ministro. (segue) (Vap)