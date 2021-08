Russia: Lavrov, sanzioni Ue contro Mosca sono uno strumento politico futile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del gasdotto Nord Stream 2, Lavrov ha reiterato che si tratta di un progetto squisitamente economico e reciprocamente vantaggioso per le parti coinvolte. “Le accuse che il gasdotto accrescerà la dipendenza europea dal gas russo sono prive di fondamento. Per noi è meglio parlare di una positiva interdipendenza”, ha dichiarato Lavrov. Per il ministro russo il Nord Stream 2 assicurerà un’ulteriore diversificazione delle fonti di approvvigionamento per i consumatori europei attraverso un percorso più breve, riducendo l’impatto ambientale della fornitura. “Conseguentemente, il Nord Stream 2 rafforzerà la sicurezza energetica dell’Europa per molti decenni. Ecco perché i Paesi europei interessati al progetto ne sono chiaramente a favore”, ha detto Lavrov. “E’ tempo di restaurare un rapporto di fiducia. L’Ue potrebbe fare il primo passo lasciando perdere i suoi tentativi di politicizzare la cooperazione economica e commerciale con la Russia”, ha affermato. Il presidente russo Putin ha sottolineato che “dobbiamo essere onesti sul dialogo reciproco. Dobbiamo lasciar perdere le fobie del passato e guardare al futuro. Da parte nostra saremo sempre aperti a una cooperazione costruttiva fondata sull’uguaglianza, sul rispetto reciproco e sulla ponderazione dei propri interessi”, ha continuato Lavrov. (segue) (Vap)